5點了！軍公教遊行準時散場 警估11.7萬人參與
2016-09-03 17:45
軍公教九三大遊行下午5時準時散場。（記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕軍公教「反污名、要尊嚴」九三大遊行今下午登場，由四路縱隊出發，在凱道集合，主辦單位聲稱參加遊行人數突破25萬人，但據台北市警察局保安科統計，截至下午4時止，參加人數約11萬7000人左右，並未如同主辦單位所聲稱破25萬人，活動準時在下午5時結束散場。
九三大遊行途中發生不少小插曲，像是由監督年金改革行動聯盟副召集人、全國公務人員協會理事長李來希與花蓮縣長傅崐萁夫婦領軍的第二縱隊出發時，有1名路人大嬸對著遊行隊伍叫囂：「你們領那麼多錢，國民黨無恥！」而在隊伍行徑當中，也有反軍公教領國家退休俸的抗議人士闖入，大罵遊行隊伍「軍公教花費國家50億！」但所幸皆並未發生嚴重衝突。
活動總領隊、退役中將胡筑生指出，今天到場的上將超過30名，目的只是希望大家了解到，不論是在職或退休軍人，都為國家盡最大努力，今天站出來就是要讓世代互動，讓國家更美好。
主辦單位監督年金改革行動聯盟原本預計號召10萬人上街，最後則宣稱參加遊行人數有超過25萬人，但據台北市警察局保安科統計，截至下午4時止，參加人數約11萬7000人左右。
今天遊行亦有多名國民黨重量級人物現身力挺，包括國民黨主席洪秀柱、前行政院長郝柏村、副主席郝龍斌、前台中市長胡志強、前台灣省主席林政則等，國民黨並特地在現場設置3個加油站奧援。
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