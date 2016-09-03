| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油免驚！ 下週汽柴油每公升降0.5元
 首頁 > 政治

洪秀柱：年金改革是複雜工程 不能造成對立與衝突

九三軍公教大遊行，國民黨黨主席洪秀柱在遊行隊伍中，替參加民眾加油。（記者王藝菘攝）

2016-09-03  17:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今日下午前往「反污名、要尊嚴」大遊行的國民黨「加油站」，為參與遊行的軍、公、教、勞、警、消人員，加油打氣，她表示，年金改革是非常複雜的工程，需要更多理性與正確資訊作為前提，好好討論，絕不能以貼標籤、鬥爭、撕裂等方式，造成職業別、世代或者階級間的對立與衝突。

洪秀柱在國民黨秘書長莫天虎、立委蔣乃辛、李彥秀等人陪同下，一起揮舞著國旗，加入遊行民眾的行列，表達與軍、公、教、勞、警、消站在一起、力挺支持之意，國民黨並於大遊行周邊設置三處「加油站」，分別由副主席詹啟賢、胡志強、林政則及郝龍斌在現場提供礦泉水與小國旗給遊行民眾，以實際行動為大家加油打氣。

洪秀柱表示，年金改革需要經過漫長時間，國民黨執政時曾提出年金改革的訴求，但在立法院始終無法通過，缺少理性討論的空間，民進黨也百般阻擾，她強調，年金改革需要理性、透明與尊嚴，若是以貼標籤式污名化，勢必會引起全民公憤。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 九三大遊行 九三遊行 洪秀柱 軍公教
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：洪秀柱：年金改革是複雜工程 不能造成對立與衝突


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.