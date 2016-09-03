洪秀柱：年金改革是複雜工程 不能造成對立與衝突

九三軍公教大遊行，國民黨黨主席洪秀柱在遊行隊伍中，替參加民眾加油。（記者王藝菘攝）

2016-09-03 17:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今日下午前往「反污名、要尊嚴」大遊行的國民黨「加油站」，為參與遊行的軍、公、教、勞、警、消人員，加油打氣，她表示，年金改革是非常複雜的工程，需要更多理性與正確資訊作為前提，好好討論，絕不能以貼標籤、鬥爭、撕裂等方式，造成職業別、世代或者階級間的對立與衝突。

洪秀柱在國民黨秘書長莫天虎、立委蔣乃辛、李彥秀等人陪同下，一起揮舞著國旗，加入遊行民眾的行列，表達與軍、公、教、勞、警、消站在一起、力挺支持之意，國民黨並於大遊行周邊設置三處「加油站」，分別由副主席詹啟賢、胡志強、林政則及郝龍斌在現場提供礦泉水與小國旗給遊行民眾，以實際行動為大家加油打氣。

洪秀柱表示，年金改革需要經過漫長時間，國民黨執政時曾提出年金改革的訴求，但在立法院始終無法通過，缺少理性討論的空間，民進黨也百般阻擾，她強調，年金改革需要理性、透明與尊嚴，若是以貼標籤式污名化，勢必會引起全民公憤。

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