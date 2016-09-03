九三遊行的訴求是啥？ 她說：軍公教希望一毛都不能少

2016-09-03 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體不滿新政府推動年金改革，於今日發起「九三大遊行」上街抗議。但這項活動的訴求一直引起疑惑，許多人都不了解遊行的主軸到底是什麼。對此台灣教師聯盟理事長蕭曉玲在政論節目上透露，這些出來抗議的軍公教人士，就是希望自己拿到的一毛都不能少。

蕭曉玲今日在壹新聞播出的《九三大遊行特別報導》節目裡，談到敢出來遊行的軍公教，幾乎都不敢回答自己的退休金到底是多少。她嗆這些反對年金改革的人士，為什麼不直接將「一毛都不能減」的訴求大聲講出來，這樣大眾也不會搞不懂軍公教為何要出來遊行。

蕭曉玲還說，在年輕教師裡對於退休教師爽領年金的狀況，有一句俗話就是「週休7天，月領7萬，年出7國」，因此她身邊有很多老師也都支持年金改革。蕭曉玲最後更諷刺，上街的軍公教之所以不敢講自己退休金的額度，恐怕是因為他們也知道領太多了。