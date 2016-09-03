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機會難得？鍾小平在遊行現場連署罷免柯文哲

2016-09-03  16:50

〔即時新聞／綜合報導〕正在進行中的軍公教「反汙名、要尊嚴」九三大遊行，人數已突破10萬大關。台北市議員鍾小平眼見機會難得，便在遊行路線上架起據點，邀請民眾連署罷免台北市長柯文哲。

鍾小平在日前打出「台北新政」的口號，宣布將參選2018台北市長。且因不滿柯文哲政策繁亂，對內管理也漏洞百出，因此要在9月發動連署罷免柯文哲。

今日的九三大遊行活動也受到國民黨全力支持，包括黨主席洪秀柱等人到場聲援外，在各黨部設置休息站。而鍾小平也藉著這個機會，在信義路與中山南路交叉口擺設攤位，邀請民眾連署罷免柯文哲。

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  • 不滿柯文哲施政不佳，鍾小平發起連署罷免。（資料照，記者廖振輝攝）

    不滿柯文哲施政不佳，鍾小平發起連署罷免。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 九三大遊行 九三遊行 台北市長 國民黨 柯文哲 軍公教 鍾小平
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