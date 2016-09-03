嘉義立委蔡易餘 每週六下午與鄉親面對面

2016-09-03 16:16

〔記者林宜樟／朴子報導〕民進黨籍嘉義縣立委蔡易餘是首次選上立委，經過7個月的時間，他有感於經常在北部國會開會，卻少了與在地鄉親接觸的時間，今天起將固定安排每週六下午2點30分到4點與鄉親面對面，讓在地鄉親反映問題，接受陳情，也能更貼近民眾心聲。

蔡易餘今年35歲，屬於年輕一派的立法委員，他說，在國會開會是立委的重要工作，經過一段時間，已較為熟悉開會運作，也發現嘉義在地的經營不可少，身為新科立委，在上手後，決定安排固定時間與鄉親面對面；今天下午就有民眾前來陳情，希望他能協助解決。

蔡易餘說，和民眾面對面聊天的議題不限，民眾可以陳情、反映問題或諮詢法律相關議題等，他會盡可能來協助，也希望能更瞭解民眾心聲；服務處地址為嘉義縣朴子市文明路1-11號，預約電話05-3708518。