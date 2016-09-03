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軍歌答數紛出籠 退伍人員：歷來改革都是放屁！

2016-09-03  16:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕「93反污名、要尊嚴，抗議蔡英文，霸凌軍公教勞大遊行」登場，在悠揚軍歌、頗具氣勢的答數聲中，由退伍軍人組成的第一縱隊，於下午2點出發，人潮綿延數公里。

隊伍中包括海陸空三軍各種單位，也有政戰單位、軍校單位等，各單位紛紛演唱自己的軍歌，呼著自己的口號，甚至有的單位服裝整齊畫一，場面熱鬧。

許多退伍人員攜家帶眷，有的更帶上寵物，來到遊行現場邊喊著「反污名、要尊嚴」，一方面也與自己的同學、同袍、長官等敘舊，開心拍照，宛如一場同學會。

一位陸軍退休人員表示，從扁政府、馬政府到現在小英政府，全部改革都是放屁！他們站出來是爭取自己的權益，這是跟政府有簽約的，但現在政府卻要毀約，他無法接受，一定要走上街頭。

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  • 93軍公教遊行，人數綿延數公里，沿途軍歌聲此起彼落。（記者楊綿傑攝）

    93軍公教遊行，人數綿延數公里，沿途軍歌聲此起彼落。（記者楊綿傑攝）

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