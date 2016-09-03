軍公教怕被蒐證 呼籲遊行後不要聚餐

軍公教團體今日舉行九三大遊行，過程中出現各種教戰守則。（記者方賓照攝）

2016-09-03 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體今日舉行九三大遊行，抗議新政府的年金改革政策。過程中出現各種教戰守則，除了昨日呼籲關手機避免被監控外，相關團體內部還建議遊行結束時別舉行聚餐，避免被餐廳的服務生蒐證後大罵米蟲。

據《聯合報》報導，軍方退役人員群組近來有一封簡訊提醒，參加九三遊行活動後，千萬不要在當地餐廳舉辦敘舊同學會，否則有人會「錄影存證」。就算是私密包廂，那些員工也有可能拿手機偷偷錄音錄影，總之就是要時時刻刻小心周遭的可疑人士。

軍公教退休人員社群也都在轉傳類似簡訊，內容主要是擔心遊行者與主辦者的形象會被慶功宴弄垮，所以呼籲活動結束時就要馬上回家，真的要聚餐的話可以改天再來。