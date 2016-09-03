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胡志強現身九三大遊行 痛批被汙名化可領五千萬

國民黨副主席胡志強現身林森南路替九三大遊行群眾加油。（記者陳鈺馥攝）

2016-09-03  15:06

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨副主席胡志強今日現身林森南路為軍公教九三大遊行遞水加油，受到教師及勞工所組成的遊行隊伍熱烈歡迎，抗議民眾宛如看見明星一樣，紛紛與胡握手和拍照。

胡志強表示，民進黨政府對軍公教長期汙名化，要站出來替教師加油打氣，日前甚至有人說我退休可以領到五千萬元，要領五千萬那是要活到100歲才有可能，根本就是汙名化自己。

而教師隊伍行經教育部前方時，也高聲抗議教育部沒有捍衛教師尊嚴，放任外界對於教師汙名化，高雄教育產業工會人員更送上教師尊嚴之墓放在部前，抗議教育部只會欺騙。

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  • 國民黨副主席胡志強現身林森南路替九三大遊行群眾加油。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨副主席胡志強現身林森南路替九三大遊行群眾加油。（記者陳鈺馥攝）

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