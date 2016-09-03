國民黨、高階退將出席 軍公教人員憂模糊遊行焦點

九三軍公教大遊行，第三大隊教師聯盟聚集在中正紀念堂呼喊口號，準備向凱道遊行。（記者王藝菘攝）

2016-09-03 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教「反汙名、要尊嚴」九三大遊行進行中，四路縱隊從各地陸續出發向凱道集結，此次的遊行，許多國民黨官員以及退役高階將領也現身，但有軍公教人員憂心他們會模糊焦點。

有軍公教人員在臉書「監督年金改革行動聯盟」發文表示，非常不希望這次的遊行有國民黨和高階將官們出席，因為會因此模糊此次運動的焦點，這名網友表示：「首先國民黨最沒資格出席，當政8年期間，沒為軍警公教說過一句公道話，還對軍警公教砍下一大刀，自那時起，沒有政府做後盾，軍警公教被階級鬥爭，毫無尊嚴，如今國民黨有何資格出來搖旗吶喊？不過想藉此次運動充一下人氣罷了」。

另外，這名網友也說：「退休的高階將領及高官，也請不要參加此次運動，你們所領的退休俸祿真的離人民太遠了，如金字塔頂端的VIP，你們的出現，對此次運動毫無加分作用，反而適得其反」，他呼籲讓中低軍警公教階層發出心聲就好了。

最後他強調：「這次運動的訴求其實很簡單，呼籲當政者，不要把國家經濟退縮丶財政不佳，全部推給退休的軍警公教，還給軍警公教應有的尊嚴」。