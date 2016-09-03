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九三遊行進行中 李來希宣稱：遊行人數超過12萬！

九三軍公教大遊行，第三大隊教師聯盟聚集在中正紀念堂呼喊口號，主辦單位聲稱自由廣場已有5萬人。（記者王藝菘攝）

2016-09-03  14:59

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教「反汙名、要尊嚴」的九三大遊行已經展開，遊行團體陸續從各地出發，主辦單位表示四路隊伍的參與人數已超乎預期，宣稱達11萬人。

監督年金改革行動聯盟發起的「九三大遊行」今天下午登場，稱將號召10萬退休軍公教警消勞人員走上街頭，主辦單位聲稱群眾踴躍超乎預期，各地北上遊覽車上千輛，他們宣稱光是教育人員、勞工團體的第3縱隊所在的自由廣場人數達5萬人，而改革聯盟副召集人、全國公務人員理事長李來希表示，四路隊伍遊行人數已經超過12萬人。

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