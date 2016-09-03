| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
頭城鎮大溪路平交道 9歲女童被自強號撞死
 首頁 > 政治

台南前警察局長「要尊嚴」警員：不想大家忘了他

2016-09-03  15:03

〔記者王捷／台南報導〕台南市前任警察局長陳子敬退休後似乎離不開掌聲，退休不到一個月就曾被台南市國民黨市黨部拱出來參選市長，93這天也一起到凱道爭取尊嚴。

陳子敬在警界服務43年多，曾任國道公路警察局局長、航空警察局局長、警政署主任秘書、台南縣警察局局長、北市警察局督察長等職務，在台南18年中陳累積不少人脈，任職期間對議會「服務」相當好，獲得不少藍綠議員支持。

甚至國民黨市議員，在陳退休後還鼓勵臣子敬帶著警界高人氣從政，但陳子敬笑而不答，指出如果鄉親們明年還記得他，再來考慮參選。

不過有警員今天拿出陳子敬到總統府前抗議的照片，笑稱，鐵的衙門流水的官，陳前局長可能真的不想讓大家忘了他。

廣告
  • 有警員看到前局長陳子敬到台北「要尊嚴」，笑稱，鐵的衙門流水的官，陳前局長不想被忘記。（記者王捷翻攝）

    有警員看到前局長陳子敬到台北「要尊嚴」，笑稱，鐵的衙門流水的官，陳前局長不想被忘記。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 九三大遊行 陳子敬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：台南前警察局長「要尊嚴」警員：不想大家忘了他


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.