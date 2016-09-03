台南前警察局長「要尊嚴」警員：不想大家忘了他

2016-09-03 15:03

〔記者王捷／台南報導〕台南市前任警察局長陳子敬退休後似乎離不開掌聲，退休不到一個月就曾被台南市國民黨市黨部拱出來參選市長，93這天也一起到凱道爭取尊嚴。

陳子敬在警界服務43年多，曾任國道公路警察局局長、航空警察局局長、警政署主任秘書、台南縣警察局局長、北市警察局督察長等職務，在台南18年中陳累積不少人脈，任職期間對議會「服務」相當好，獲得不少藍綠議員支持。

甚至國民黨市議員，在陳退休後還鼓勵臣子敬帶著警界高人氣從政，但陳子敬笑而不答，指出如果鄉親們明年還記得他，再來考慮參選。

不過有警員今天拿出陳子敬到總統府前抗議的照片，笑稱，鐵的衙門流水的官，陳前局長可能真的不想讓大家忘了他。