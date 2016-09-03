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挺軍公教 傅崐萁北上聲援九三大遊行

2016-09-03  14:20

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教「反汙名、要尊嚴」大遊行在稍早展開，遊行團體陸續從自由廣場出發。此次的遊行也受到國民黨大力支持，花蓮縣長傅崐萁也率隊北上支援。

這次的遊行預估將有10萬名民眾參與，藍營人士也紛紛到場聲援。除國民黨主席洪秀柱、前行政院長郝柏村等人外，傅崐萁也率眾從花蓮北上，穿著粉紅色背心，替軍公教人員打氣。

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  • 傅崐萁北上聲援九三大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

    傅崐萁北上聲援九三大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 傅崐萁北上聲援九三大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

    傅崐萁北上聲援九三大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 傅崐萁北上聲援九三大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

    傅崐萁北上聲援九三大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 93遊行 九三遊行 傅崐萁 年金改革 軍公教
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