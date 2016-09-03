魏嘉賢就職典禮 身障人士到不了會場

2016-09-03 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍花蓮市長魏嘉賢昨日宣誓就職，不過當天卻出現了尷尬狀況，原來花蓮縣身心障礙協進會理事長彭儀珠想要到現場參與，結果市公所竟然沒有電梯，讓坐著輪椅的彭儀珠不得其門而入，無法到達在3樓會場。

據《聯合報》報導，彭儀珠透露自己去年到市公所辦事時，就已經反映電梯的問題，希望未來當局能致力營造無障礙空間。曾任兩屆花蓮市長、魏嘉賢的伯父魏木村在現場見到彭儀珠的不便時，趕緊上前道歉，還想要將彭直接抬到3樓。

彭儀珠笑著拒絕大家為她勞師動眾，決定在市公所門口等待，親自向新任市長反映身障人士的不便。魏嘉賢得知此事後，同意市公所必須強化無障礙空間，目前正規劃在樓梯設置輔助工具，儘快讓身障人士來辦公時能有良好的體驗。