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李富城批高雄得大腸癌 市府強調是急降雨加大潮

2016-09-03  14:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市昨晚的豪大雨，導致市區多處淹水，氣象專家李富城今在臉書批高雄得大腸癌，只是一場雨，「就淹得烏七八糟」；高市府則強調，昨晚的急降雨來得又快又猛，三民區時雨量衝到88毫米，加上9月2日大潮導致，李富城的說法並不公允。

李富城在臉書上說：「這就是高雄，欠債最多，都市一點進步都沒有，你只看見美輪美奐的高雄市，但是他得了大腸癌，下水道不通，只是一場雨而己，就淹得烏七八糟，錢都去了那裡，颱風一來就沒救啦」。

李富城的說法引起不少網友反擊，表示：「只是一場雨而己？？李富城要不要看看同樣的單位雨量，下在其他城市看會發生啥事啊？」

在高雄市水情中心徹夜待命的各局處人員，對此說法更不能接受，根據氣象局統計，昨晚7點到9點，鼓山區下了134.5毫米雨量，尤其10分鐘最大雨量高達26.5毫米，以「雨水用倒的」來形容不誇張，新興區兩小時也有128毫米；此外，三民區7點到8點時雨量更衝到88毫米，近年罕見。

對於鹽埕區淹水情況，市府水情中心表示9月2日為大潮，滿潮時間剛好是降雨最大的晚間8點21分，造成愛河水位溢出而淹水。

一位水情中心待命人員說，李富城身為氣象專家，應就急降雨的數據，做出專業評論，而非因為一場雨，又把高雄拉下水，淪為政治口水戰。

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  • 高雄市2日晚間的強降雨，造成市區多處淹水。（記者張忠義攝）

    高雄市2日晚間的強降雨，造成市區多處淹水。（記者張忠義攝）

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