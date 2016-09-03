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挺軍公教 傅崐萁北上聲援九三大遊行
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九三大遊行開始 郝柏村抵達現場

98歲的郝柏村到達大孝門現場，現場群眾擁簇歡迎。（記者方賓照攝）

2016-09-03  13:46

〔即時新聞／綜合報導〕監督年金改革行動聯盟發起的「九三大遊行」開始，由復興崗校友會打頭陣，在一片軍樂聲中開始出發。

98歲的郝柏村也在剛剛到達大孝門現場，現場群眾擁簇，隨扈必須幫郝柏村開道，陸軍官校校友會的第4縱隊已經從大孝門朝凱道出，由復興崗校友會打頭陣，成為第一批開始往凱道前進的隊伍，陸軍官校校友會人士舉的國旗，以及舉「反汙名」、「要尊嚴」的牌子，在一片軍樂聲的伴奏下出發。

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