九三遊行前先進餐廳 鄉民：出來旅遊嗎？

軍公教團體不滿新政府推動年金改革，於今日舉行「反污名、要尊嚴」大遊行，不過有PTT網友爆料，中午一批要參加活動的民眾湧進餐廳席開好幾桌。（圖擷自PTT）

2016-09-03 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體不滿新政府推動年金改革，於今日舉行「反污名、要尊嚴」大遊行，目前已持續在遊行區域集結並表達訴求。不過有PTT網友爆料，中午一批要參加活動的民眾湧進餐廳席開好幾桌，鄉民們看到後相當傻眼，直呼難道他們都是出來旅遊的？

一位網友今日在PTT上傳照片，可以看到數十位身穿遊行白衣的民眾坐滿餐廳，發文的網友笑稱「這些長輩示範了標準的遊行sop」，調侃他們去抗爭前還有閒情逸致可以聚餐。

其他鄉民們看到後也推文表達意見，紛紛感嘆「免錢的當然要去吃」、「有錢人就是任性」、「這抗議團也太爽了」。還有人諷刺這沒什麼好大驚小怪的，畢竟這些人就是出來「旅行」的，當然就是要吃飽一點。