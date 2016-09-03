第四作戰區秋祭國殤典禮 澄清湖畔忠靈塔舉行
2016-09-03 13:42
〔記者張忠義／高雄報導〕第四作戰區今天舉行一百零五年秋祭國殤典禮，由國軍第四作戰區指揮官季連成中將主祭，地方軍、政首長及官兵、遺族代表計三百餘人與祭，場面莊嚴隆重。
秋祭典禮今早在高雄澄清湖畔忠靈塔舉行，主祭官季中將率高雄市地方首長及陸、海、空軍、聯勤、後備、憲兵代表，以及遺族家屬全程與祭。
典禮中，季指揮官代表與陪祭人員向國軍陣亡將士及革命先烈靈位上香、獻花及鞠躬致祭，以緬懷先烈先賢為國犧牲奉獻的忠義精神，典禮結束後，季指揮官特別向在場遺族家屬表達慰問和關懷之意，過程簡單隆重。
季指揮官表示，每年舉行秋祭典禮的目的，除向抗日戰爭、八二三砲戰及臺海戰役中陣亡將士致上最高敬意外，也告慰國軍因公殉職官兵英靈，期勉官兵學習「哲人日已遠，典型在夙昔」的精神，並在個人工作崗位上，恪盡職責、犧牲奉獻、陶冶無私無我的愛國志節與情操，為社會、國家奉獻一己之力。
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