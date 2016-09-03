| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
挺軍公教 傅崐萁北上聲援九三大遊行
 首頁 > 政治

第四作戰區秋祭國殤典禮 澄清湖畔忠靈塔舉行

2016-09-03  13:42

〔記者張忠義／高雄報導〕第四作戰區今天舉行一百零五年秋祭國殤典禮，由國軍第四作戰區指揮官季連成中將主祭，地方軍、政首長及官兵、遺族代表計三百餘人與祭，場面莊嚴隆重。

秋祭典禮今早在高雄澄清湖畔忠靈塔舉行，主祭官季中將率高雄市地方首長及陸、海、空軍、聯勤、後備、憲兵代表，以及遺族家屬全程與祭。

典禮中，季指揮官代表與陪祭人員向國軍陣亡將士及革命先烈靈位上香、獻花及鞠躬致祭，以緬懷先烈先賢為國犧牲奉獻的忠義精神，典禮結束後，季指揮官特別向在場遺族家屬表達慰問和關懷之意，過程簡單隆重。

季指揮官表示，每年舉行秋祭典禮的目的，除向抗日戰爭、八二三砲戰及臺海戰役中陣亡將士致上最高敬意外，也告慰國軍因公殉職官兵英靈，期勉官兵學習「哲人日已遠，典型在夙昔」的精神，並在個人工作崗位上，恪盡職責、犧牲奉獻、陶冶無私無我的愛國志節與情操，為社會、國家奉獻一己之力。

廣告
  • 秋祭國殤典禮，由國軍第四作戰區指揮官季連成中將主祭，場面莊嚴隆重。 （照片第四作戰區提供）

    秋祭國殤典禮，由國軍第四作戰區指揮官季連成中將主祭，場面莊嚴隆重。 （照片第四作戰區提供）

  • 季指揮官代表與陪祭人員向國軍陣亡將士及革命先烈靈位上香、獻花及鞠躬致祭。 （照片第四作戰區提供）

    季指揮官代表與陪祭人員向國軍陣亡將士及革命先烈靈位上香、獻花及鞠躬致祭。 （照片第四作戰區提供）

  • 季指揮官特別向在場遺族家屬表達慰問和關懷之意。 （照片第四作戰區提供）

    季指揮官特別向在場遺族家屬表達慰問和關懷之意。 （照片第四作戰區提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國軍 國軍將士忠靈塔 秋祭
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：第四作戰區秋祭國殤典禮 澄清湖畔忠靈塔舉行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.