93軍公教大遊行集合！大安森林公園現人潮

2016-09-03 13:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕「監督年金改革行動聯盟」發起之「93反污名、要尊嚴，抗議蔡英文，霸凌軍公教勞大遊行」，下午1時起，各路人馬開始集結，共分4路縱隊。

目前第一縱隊集合地捷運大安森林公園站附近，已經開始湧入人潮。第一縱隊以退伍軍人為主，許多參與人士攜家帶眷，並與過去袍澤相約而來，上演敘舊戲碼。

第一縱隊路線將包括：大安森林公園-->新生南路一、二段-->仁愛路二段-->杭州南路一段-->信義路一段-->景福門。