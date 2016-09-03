網傳遊行竟有「教戰守則」 還要背熟「標準答法」
網友爆料桃園教師群組內面對記者提問的「教戰守則」，還要求參加遊行的教師們「要背熟喔」。（擷取自「我是台灣人．台灣是咱的國家」臉書粉絲專頁）
〔即時新聞／綜合報導〕訴求反汙名、要尊嚴的「軍公教九三大遊行」登場在即，有網友在臉書發文，爆料在某桃園教師群組內流傳，教導參加遊行者與記者應對的「教戰守則」，還要求參加遊行的教師們「要背熟喔」。
「我是台灣人．台灣是咱的國家」臉書粉絲專頁中指出，桃園教師群組中發有1篇教戰守則，其中提醒參加者要當心勿落入記者提問時的斷章取義陷阱，例如「如果被問到月退休金領多少時，便不宜正面回答問題」。發文者也在文內寫道，「先睹為快，明天萬一有看到，大家自行比照，檢驗看看有沒有背熟」。
教戰守則中列舉出常遇問題及標準答法如下：
1、請問你們是什麽單位？ 標準答案：「我們都是熱愛教育的老師」
2、你們可以代表全部退休人員嗎？ 標準答案：「我們是一群奉獻青春給國家的老師。」
3、你們現在每個月領多少退休金？ 標準答案：「國家給我們的退休給付，讓我們能養家活口」
4、你們領18%嗎？ 標準答案：「這是政府的制度，照顧軍公教，謝謝。」
5、你們知道現在銀行的定期利率是多少嗎？ 標準答案：「全球都採低利率，以提振經濟。」
6、你們平常都做些什麽消遣？ 標準答案：「協助學校教育孩子，有時擔任志工，大家都持續奉獻社會」
7、你們知道勞工退休金有多少嗎？ 標準答案：「這部份沒研究。」
8、你贊成年金改革嗎？怎麽改？ 標準答案：「政府合理改革我們贊成，但反對汙衊」
9、你們参加遊行，以後怎樣教小朋友？ 標準答案：「老師是為了維護社會誠信來遊行，會教小朋友做人要守誠信。」
10、你們說不反對改革，但卻走上街頭，試說你們認為的（改革版）？ 標準答案：「這部份要問總指揮比較清楚。」
11、［反污衊］是你們的主訴求，請簡單說被污衊的實例。 標準答案：「聽聞有老師同儕不論在社區，搭車，吃飯等，都受到不同行業的攻擊。」
12、你們要［爭尊嚴 護師道］…請問這跟這次軍公教年金改革有直接關係嗎？ 標準答案：「反汙名要尊嚴，改革要走正道。」
13、你每個月領六萬八，什麼事都不要做，你不會覺得丟臉嗎？ 標準答案：「國家給的退休給付，讓我們能安定生活。」
文章發出後引發熱論，網友留言說「第三點的回答就足夠打臉了！退休金的目的是照顧個人的基本退休生活，不是要給你養家活口，要養家活口就該出來工作！」、「每個問題的答案看了都讓我憤怒...完全不想改革又假掰什麼勁」、「維護既得利益，展現貪婪野心，不要臉又無恥的歡迎上街」、「連上街頭都要背守則，真辛苦！」
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