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外長不推動入聯 許世楷：他是國民黨員 可能不是很願意

2016-09-03  13:10

［記者彭琬馨／台北報導］前駐日代表許世楷上午在「舊金山和約63週年座談會」中，針對台灣主權問題表示，1949年中華民國政府撤退來台只是「佔領」台灣，沒有實質繼承台灣主權，並引用1951年簽訂的《舊金山和約》作為法理基礎，認為「台灣應該要從中華民國脫離出來」，新政府應盡快推動以「台灣」名義加入聯合國。

先前外交部長李大維被媒體問到，多數台灣民眾希望政府積極推動入聯，李大維則回應，政府會持續參與，但不會推動加入聯合國。對此許世楷說，李大維是國民黨員，「你要他為將來的台灣做很多事情，我想他不是很願意」。

許世楷強調，國家定位是台灣目前面臨的最大問題，而申請加入聯合國只要總統同意就可以，他認為新政府在主權問題上應該做的更多。同樣出席座談會的中研院法律研究所研究員廖福特則說，雖然現在還沒看到新政府完整的外交策略，不過三個月就要論斷未來任期的外交策略，可能也「太過武斷」。

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  • 許世楷（見圖）說，李大維是國民黨員，「你要他為將來的台灣做很多事情，我想他不是很願意」。（資料照，記者張嘉明攝）

    許世楷（見圖）說，李大維是國民黨員，「你要他為將來的台灣做很多事情，我想他不是很願意」。（資料照，記者張嘉明攝）

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