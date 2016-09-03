台南明年房屋稅增14億收入 賴清德開出公幼支票

2016-09-03 12:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市106年歲入預算已編列完成，今年因調整房屋稅率，明年度歲入增加約14億5400萬元，市長賴清德在臉書po文「開講」，強調「取之市民、用於市民」立場，用來強化教育，改善基礎建設，「負責任的規劃這筆預算，創造出對大家最有效益的運用模式」。

賴清德指出，縣市合併以來，雖然持續增加公幼據點，但礙於財政，供應數無法趕上需求，這幾年來，每到新生就學期間，公立幼兒園所總是人滿為患，幾乎都要透過抽籤才能決定入園順序，部分熱門地區，甚至出現報名人數是招收人數好幾倍的情況。

他表示，新增公幼呼聲居高不下，為了解決年輕父母們殷切的需求，將運用這筆預算，新增14個據點，並逐步努力，希望達到公私立幼兒園4：6的比例。

賴清德表示，營造宜居城市，減輕年輕人負擔，進而增加競爭力，是市府團隊努力方向，在這樣的考量下，除了將增稅金收入規劃新建道路及公園等基礎建設外，並優先將預算運用在改善幼兒教育環境上。

此外，對選擇私幼，或還是無法進入公幼者，也補助2至4歲，就讀私立幼兒園幼童每年3萬元教保券，實質減輕家長負擔，「繳納的稅金，用以投資下一代，換個角度看，其實還是回流到市民身上，相信會獲得大家支持」。