支持年金改革 青年團體要世代正義

2016-09-03 12:47

〔記者鄭鴻達／台北報導〕訴求反汙名、要尊嚴的軍公教九三大遊行登場在即，在遊行前，以年輕人為主要成員的青年團體「世代組合」，今日上午於立法院外召開記者會，號召年輕人挺身而出，訴求「青年要改革」、「職業要平等」、「年金要永續」及「世代要正義」。

社民黨政治工作者呂欣潔指出，年金改革委員會召開至今，青年聲音一直飽受壓抑，其實她身邊有不少支持改革的軍公教青年，但礙於上級壓力不敢發聲，懷疑年輕人現在繳的錢，未來是否還領得到？不希望現在的年輕人負擔各式稅收，到老卻得面對破產的台灣。

台北市文山區萬興里里長、執業律師詹晉鑒，以地方政府財政支出比例為例，表示人事費比例過高，除了造成地方財政嚴重負擔，也壓縮市政發展的空間及可能，如台北市在2015年約843億元的預算中，人事費就佔了五成四，其他許多縣市也同樣超過五成。

陽明大學學生會會長陳佳菁則認為，年金問題有其歷史及制度因素，並非針對特定族群，而資源配置失衡，所有年輕人未來都必定要承擔，不只要繳年金的人應關心資源分配問題，也希望政府重視社會對話軌跡，讓年金制度能達到公平正義、永續經營。

台灣大學研究生協會會長吳昀慶表示，今年數據顯示，台灣扶老比為5.6，等於每5.6名年輕人就必須扶養1名65歲以上的老人，未來20年內，扶老比將變成2.2，未來將是一個風險高、資源匱乏的社會，因此必須討論合理的資源分配，改革並非是要剝奪特定職業的尊嚴。

本名姚介祥的社運人士音地大帝指出，過去財團常說要共體時艱，將國家比喻成企業，就是財政已有很大破產風險，這才真正需要共體時艱，或許把口袋裡的錢再掏出來很難，但遊行的軍公教人士若體認到自己也是國家一份子，就不應把改革視為針對性懲罰、剝削。

政治大學研究生協會會長徐子為表示，勞保退休金每月最多僅領得約1萬6千元，社會近期終於發現台灣勞工權益極度低落，年金改革並非要鬥爭軍公教，他只希望改革讓勞工與軍公教退休待遇一致，政府除了節流也要開源，才能穩定年金制度，並解決扶養比過高的問題。