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挺軍公教 傅崐萁北上聲援九三大遊行
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許淑淨獻聲 感謝國軍付出

2016-09-03  12:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近期推出一系列慶祝、敬軍活動，今日九三軍人節更公佈數支「支持的力量」影片，為國軍官兵打氣。其中還邀請里約奧運舉重金牌得主許淑淨「獻聲」，許淑淨在影片中簡短表示，「國軍官兵，謝謝你們的付出，非常感恩，你們辛苦了。」

除了許淑淨外，國防部也邀請退伍官兵、藝人阿KEN、周丹薇等人錄製影片，向國軍弟兄致意。

國防部人事參謀次長徐衍璞中將等人，為響應穿軍裝活動，今上午也在大直北安路一家速食店著軍便服用餐，並邀請國軍官兵攜家帶眷響應。

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  • 奧運金牌得主許淑淨錄製「支持的力量」影片，向國軍致敬。（記者涂鉅旻翻攝）

    奧運金牌得主許淑淨錄製「支持的力量」影片，向國軍致敬。（記者涂鉅旻翻攝）

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