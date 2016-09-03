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93軍公教大遊行下午登場 郝柏村等退將參加

九三大遊行下午登場，郝柏村等退役將領將參加遊行。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-03  11:52

〔即時新聞／綜合報導〕監督年金改革行動聯盟發起的「九三大遊行」今天下午登場，稱將號召10萬退休軍公教警消勞人員走上街頭，聯盟表示包含郝柏村等20多名退役將領也會參與。

聯盟發言人吳斯懷上午表示，這場遊行絕對風雨無阻，如期出發；聯盟副召集人、全國公務人員協會理事長李來希則稱，中南部的遊覽車都已出發，強調風雨生信心，有信心會達成預期目標，李來希強調，遊行後是否會回到談判桌上，要看民進黨政府是否會調整作法而定。

據了解包括前行政院長郝柏村在內超過20名退役將領也將參加遊行，國民黨也響應並支持，國民黨主席洪秀柱預計將在中正紀念堂側的杭州南路及信義路口，向參與遊行的退休軍公教人員致意並發表談話。

九三大遊行兵分四路

軍職人員組成的第1縱隊：「大安森林公園→新生南路二段→新生南路一段→仁愛路二段→杭州南路一段→信義路一段→景福門」。

公務、警消組成的第2縱隊：「二二八公園→公園路→青島西路→中山南路→景福門」。

教育人員、勞工團體的第3縱隊：「中正紀念堂自由廣場牌坊→中山南路→濟南路→林森南路→仁愛路一段→景福門」。

陸軍官校校友會的第4縱隊：「中正紀念堂大孝門→愛國東路→中山南路→景福門」。

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