九三軍人節 小英臉書放Q版圖像向軍人致敬

九三軍人節，總統蔡英文在臉書放上Q版的陸海空軍圖片向軍人致敬。（取自蔡英文臉書）

2016-09-03 11:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文從上任以來就十分重視軍事、國防議題，並在行程中排滿各種國防視察。今天是九三軍人節，蔡英文一早就前往忠烈祠向國民革命烈士靈位上香，隨後也在臉書上以Q版像素概念設計的軍人圖片向軍人致敬。

這張幾何像素（PIXEL）概念設計的圖片，畫著陸、海、空三個軍種的軍人，並且以白色字體寫到「九三 向保家衛國的您致敬」，與今年五月由知名設計師聶永真所設計的蔡英文就職郵票、就職紀念啤酒風格類似。

蔡英文的官方line@也提到，感謝全體國軍弟兄，站在國家的前線保家衛國。有您們的犧牲奉獻，我們才得以擁有安定幸福的生活。九三軍人節這天，請讓我們為您致上最深的敬意！