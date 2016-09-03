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北市取消敬師津貼遭反彈 柯P：併到年金改革討論

2016-09-03  11:30

〔記者郭逸／台北報導〕台北市明年度預算出爐，但往年都會編列的2000元「敬師津貼」竟取消，引發部分教師反彈。市長柯文哲今天出席活動時說，行政院函釋指出敬師津貼於法無據，教育局才沒有編列，柯認為敬師津貼要併到年金改革討論，並由中央政府制定一致標準，其他縣市才有法可循。

柯文哲坦言，錢放到口袋比較實在，所以取消津貼，產生反彈聲浪，他再次強調，敬師津貼要併到年金改革，地方政府才知道如何編列預算。

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  • 台北市長柯文哲今天上午出席八二三紀念公園揭幕儀式。（記者郭逸攝）

    台北市長柯文哲今天上午出席八二三紀念公園揭幕儀式。（記者郭逸攝）

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