軍人年金要特別處理 柯：不要看軍人平常閒閒的

2016-09-03 11:26

〔記者郭逸／台北報導〕今天下午軍公教大遊行訴求年金改革，卻遭外界汙名化「搶錢」。對此，台北市長柯文哲今上午出席活動提到，年金改革過程會有陣痛，處理方法要注意，但一定要做，他也認為職業要分開討論，「不要看軍人平常閒閒的，有戰爭卻要他們冒死犯難，所以軍人要特別處理。」

不過，柯文哲一家人幾乎都是軍公教人員，討論過程是否出現爭端？柯說，每個人都可以表達自己的意見，「我爸爸84歲還在工作，算是特例。」他強調，現在不處理，以後會更慘，所以他贊成年金改革，咬牙都要去做。

「我有時候有點同情小英。」柯文哲說，北市府的大巨蛋案拖太久還有取消重陽敬老金等議題，致自己的民調下降十趴，但每人每年影響千元，但年金改革每人每年少拿好幾萬塊，反應當然很大。