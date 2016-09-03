談軍公教遊行 朱立倫：社會可改革 但不是清算鬥爭

新北市長朱立倫今早出席新北市忠烈祠秋祭（新北市政府提供）

2016-09-03 11:06

〔記者葉冠妤／新北報導〕今天是九三軍人節，新北市長朱立倫早上出席新北市忠烈祠秋祭，暨因德翔台北號殉職的海巡隊故分隊長蔡宗達烈士入祀典禮，朱立倫受訪時講道，軍人節應是全民共同慶祝，但不幸的是今天卻有很多軍公教上街頭。

朱立倫表示，自己非常感慨，軍人節應是全民共同來慶祝的節日，藉此感謝軍人保家衛國，但今天卻有許多軍公教要上街頭，他認為社會可以改革，但應給軍公教更多的尊重，而不是在改革過程中用清算鬥爭的方式製造對立，應該要和諧地共同面對。

朱立倫也強調，其實台灣最重要的還是拚經濟，在和諧的氣氛下大家才能夠拚經濟，只要經濟好，很多問題都能解決。