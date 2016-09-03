年金改革不能等 北學聯籲重視年輕世代

2016-09-03 11:06

〔記者曾韋禎／台北報導〕退休軍公教將在下午走上街頭抗議年金改革。代表年輕世代出席國家年金改革委員會的台灣北部大專院校學生自治聯合協會今早發表聲明，呼籲國人能站在年輕世代的角度，在青年族群普遍低薪、低度就業、國家整體財政狀況不佳之時，為不分職業的年輕世代之年金永續保障做出完整規劃。

年改會由北學聯推派副理事長褚映汝擔任學生代表。她過去就多次發言強調，年輕人希望能看到改革，不要每位代表都說他們不需要改；盼能儘快改革，別讓下一代都沒得領。

對於退休軍公教將在下午走上街頭抗議年金改革，北學聯也在早上發出聲明。北學聯表示，他們身為年改會的極少數青年代表，已多次表明年金改革能以永續經營為本，發揮並融合世代互助的本質，也期待各團體代表、不同世代，均能正視台灣在高齡化、少子化結構下所導致的高生活、高社會負擔，以及青年族群在年金制度所背負的壓力與責任。

北學聯對年金改革提出世代互助、公平正義、青年發聲、公共保障、理性溝通等五大訴求。強調年輕人不該承受犧牲下一代權益以填補現行制度疏漏的年金保險體系，期待未來的分區座談與國是會議能夠納入更多不同職業與地區的青年族群，擴大青年發言權。

北學聯懇請國人能站在年輕世代的角度，在青年族群普遍低薪、低度就業、且國家整體財政狀況不佳之時，為不分職業的年輕世代之年金永續保障做出完整規劃。

北學聯也會發起分區講座與全國性活動，號召並集結青年的力量，說出年輕世代的心聲。