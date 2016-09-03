| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
挺軍公教 傅崐萁北上聲援九三大遊行
 首頁 > 政治

蔡政府執政百日表現 美國學者這麼看...

2016-09-03  12:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政天數破百，但這段期間不少政策和意外讓民眾感到不滿，使得民調下滑。國外學者也對蔡英文上任至今，面對兩岸與國內事務的表現提出看法。

根據《美國之音》報導，美國戴維森政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）表示，在兩岸問題上，蔡英文沒有讓情況惡化，且盡可能釋出和解信息，讓北京政府願意持續觀察蔡英文的態度，而不是將她視為無法打交道的人。

美國布魯金斯研究所東北亞主任卜睿哲看法相近，認為雖然蔡英文沒有說出中國想聽到的字眼，但到目前為止來說情勢仍能保持穩定，接下來就看雙十國慶中，蔡英文對中國是否會有新一波的訊息。

在台灣內政問題上，任雪麗認為對原住民道歉是值得注意的一件事，因為這代表著新政府的新態度。另外，蔡政府也開始推動司法改革、轉型正義、不當黨產條例和勞改等長期工作。在處理國道收費員與UBER等社會議題上，雖仍有許多不滿的聲音，但也避免事態進一步惡化。

廣告
  • 任雪麗表示，蔡在兩岸事務上已向中方遞出橄欖枝；在內政方面，雖仍有民眾不滿，但已避免事態持續惡化。（資料照，記者方賓照攝）

    任雪麗表示，蔡在兩岸事務上已向中方遞出橄欖枝；在內政方面，雖仍有民眾不滿，但已避免事態持續惡化。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 任雪麗 內政 兩岸 卜睿哲 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：蔡政府執政百日表現 美國學者這麼看...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.