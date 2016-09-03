蔡政府執政百日表現 美國學者這麼看...

2016-09-03 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政天數破百，但這段期間不少政策和意外讓民眾感到不滿，使得民調下滑。國外學者也對蔡英文上任至今，面對兩岸與國內事務的表現提出看法。

根據《美國之音》報導，美國戴維森政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）表示，在兩岸問題上，蔡英文沒有讓情況惡化，且盡可能釋出和解信息，讓北京政府願意持續觀察蔡英文的態度，而不是將她視為無法打交道的人。

美國布魯金斯研究所東北亞主任卜睿哲看法相近，認為雖然蔡英文沒有說出中國想聽到的字眼，但到目前為止來說情勢仍能保持穩定，接下來就看雙十國慶中，蔡英文對中國是否會有新一波的訊息。

在台灣內政問題上，任雪麗認為對原住民道歉是值得注意的一件事，因為這代表著新政府的新態度。另外，蔡政府也開始推動司法改革、轉型正義、不當黨產條例和勞改等長期工作。在處理國道收費員與UBER等社會議題上，雖仍有許多不滿的聲音，但也避免事態進一步惡化。