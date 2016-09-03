小英執政百日 中國減刑釋放台諜陳覺修

有媒體報導，中國在蔡英文總統執政百日釋放台諜。（資料照）

2016-09-03 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕有消息傳出，中國日前主動以減刑的方式，讓台諜陳覺修提前獲釋返台，中國突然「釋出善意」，讓國安局百思不得其解，不過這也是蔡英文總統執政後，首位被中國釋回的台灣間諜。

陳覺修2008年初涉入中國前交通部台辦副主任李鑒的間諜案，在北京被捕，被判11年，已在北京服刑8年多，經過中國當局減刑後，在8月底返台。

《上報》報導，知情人士曾經透露，8月初中國國安系統人員，透過海外的聯繫管道，告訴我方國安局駐外人員，8月底陳覺修將會被釋回返台，國安局對此相當低調，在當天低調在桃園機場將人接回。