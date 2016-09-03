蔡英文首次秋祭 祭文提及「政黨輪替」
總統蔡英文今天上午於台北市圓山國民革命忠烈祠主持上任以來第一次「秋祭典禮」。（中央社）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是九三軍人節，總統蔡英文今天上午於台北市圓山國民革命忠烈祠主持上任以來第一次「秋祭典禮」，蔡英文向國民革命烈士靈位上香、獻花後恭讀祭文，還在四字文言的祭文中提到「政權輪替，時代變遷；自由綠地，民主藍天。」
中華民國105年「中樞秋祭忠烈殉職人員典禮」上午9時在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，由蔡總統主祭，行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長賴浩敏、監察院長張博雅及考試院副院長高永光陪祭。與祭人員包括中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。
蔡英文在總統府秘書長林碧炤陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠，典禮開始後，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位並奏國歌，隨後蔡向國民革命烈士靈位上香、獻花。
蔡英文在祭文中提到，「守成不易，創業惟艱；緬懷忠烈，志貫情牽。政權輪替，時代變遷；自由綠地，民主藍天」。
據了解，執筆祭文的是師大國文系教授賴貴三，他從98年開始幫忙寫內政部遙祭黃陵的祭文，之後總統府也請賴貴三幫忙寫春秋兩祭之祭文。
今天秋祭典禮約進行15分鐘，總統車隊離開忠烈祠時，有2、3位民眾站在對面的人行道上，揮舞國旗並高喊「中華民國萬歲」，不過隨後被警察帶離現場。
以下為祭文全文：
秋聲曠遠，雅樂清玄；仁心義氣，沛盛無邊。
元勳革命，勇往直前；國英奉獻，任重身先。
神州血淚，寶島瑚璉；三軍百姓，追步比肩。
守成不易，創業惟艱；緬懷忠烈，志貫情牽。
政權輪替，時代變遷；自由綠地，民主藍天。
堂堂文武，亹亹俊賢；敬誠憂患，夕惕朝乾。
經營擘劃，損益針砭；蒸蒸晉日，懋懋豐年。
市廛鄉野，海角山巔；繁榮樂利，柢固磐堅。
厚生正德，道濟萬千；孚弘顯應，惠祐昭緜。
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