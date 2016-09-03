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丁渝洲否認動員 不會參加九三遊行

2016-09-03  10:39

〔記者鄒景雯／台北報導〕前國安會秘書長丁渝洲上將今天早上鄭重澄清，他退休十四年以來，從來就不參加政治活動，有網路與媒體指他今天將號召所屬單位，參加九三軍公教遊行，這不是事實。

丁渝洲強調，這些日子，他本人不論是公開或私下場合，從來就沒說過他要去遊行，對於這次的遊行活動的籌畫，他也從未介入，從未參與。他只在意並強調建軍備戰的重要性，同時也呼籲社會重視軍人的榮譽與尊嚴。

針對這次的九三遊行，丁渝洲表示，希望遊行主辦單位能夠和平進行，也希望社會大眾能夠理性看待他們的訴求，畢竟大家一致的願望是必須促進國家更好，社會更加和諧。

丁渝洲因此強調，希望一些政黨人士不要基於選舉的需要，製造仇恨，也希望一些政論節目不要不負責任，撕裂社會，大家應該以更高的高度與價值，看待問題，希望這次遊行過後，彼此可以找到更容易建立共識的方法。

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  • 前國安會秘書長丁渝洲強調，這些日子，他本人不論是公開或私下場合，從來就沒說過他要去遊行。（資料照，記者黃耀徵攝）

    前國安會秘書長丁渝洲強調，這些日子，他本人不論是公開或私下場合，從來就沒說過他要去遊行。（資料照，記者黃耀徵攝）

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