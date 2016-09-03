爆料走路工遭質疑造假 「團長」秀證據霸氣打臉

針對部分網友質疑造假，「不禮貌鄉民團」今PO文附上北捷工會官網連結，並擷圖自清。（擷取自「不禮貌鄉民團」臉書粉絲專頁）

2016-09-03 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體不滿政府的年金改革，將在今舉行「九三大遊行」上街抗議。網友昨日貼出一張紙本傳單，爆料北捷工會以「500元」車馬費邀請民眾踴躍參加遊行。

紙本傳單的照片經上傳網路後引起各界熱議，有網友質疑是造假抹黑。對此，爆出消息的「不禮貌鄉民團」今PO文並上傳照片，公佈走路工錢的網路報名表，並附上北捷工會官網的連結，表示該報名表就在北捷工會的官方網站上。文中還說，為預防捷運工會修改網頁內容，該臉書粉絲專頁已擷圖存證。

對此，網友們紛紛前來留言，說「這證據神打臉啊」、「凡走過必留下痕跡，正好適用」、「有質疑的朋友，自己上網估狗很難嗎?」、「遊行民眾表示：這只是加班津貼」、「捷運工會挺軍公教 我也是醉了」。