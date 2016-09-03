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九三上凱道 雲林19輛遊覽車出發了

2016-09-03  10:05

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕九三上凱道「反污名、要尊嚴」大遊行，雲林縣共有19輛遊覽車北上，上午8點半在高速公路西螺休息站集結時，一度造成站內人潮大爆滿，雲林縣公務人員協會理事長陳亮良表示，許多人因為沒有事先報名擠不上遊覽車，雲林北上遊行民眾遠超過千人。

雲林縣透過公務人員協會報名參加九三凱道大遊行的軍公教人員就有近千人，今天早上分別在斗六、虎尾、北港、莿桐及西螺搭遊覽車，參加遊行民眾還穿著背後印有「YUN -LIN」字樣的白色衣服，相當整齊。

陳亮良表示，這次軍公教參加大遊行都是自主繳交1000元報名參加，大家並不是反對年金改革，但不能污衊軍公教人員，尤其年金改革才剛啟動，已造成社會嚴重對立，相當可悲。

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  • 九三上凱道遊行，雲林集結19輛遊覽車北上。（記者鄭旭凱攝）

    九三上凱道遊行，雲林集結19輛遊覽車北上。（記者鄭旭凱攝）

  • 高速公路西螺休息站內車潮及人潮洶湧。（記者鄭旭凱攝）

    高速公路西螺休息站內車潮及人潮洶湧。（記者鄭旭凱攝）

  • 參加遊行民眾興奮上車。（記者鄭旭凱攝）

    參加遊行民眾興奮上車。（記者鄭旭凱攝）

  • 遊行制服上印有「反污名要尊嚴」。（記者鄭旭凱攝）

    遊行制服上印有「反污名要尊嚴」。（記者鄭旭凱攝）

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相關關鍵字： 九三 九三大遊行 年金改革 軍公教
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