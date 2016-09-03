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參加遊行可領500元？王定宇揭北捷工會背後目的

王定宇痛批，工會領導人根本就是假藉理由，行政治鬥爭之實！（圖取自臉書）

2016-09-03  10:00

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教退休人員組成的「監督年金改革行動聯盟」今天將大遊行，立委王定宇爆料，台北捷運工會通知會員，只要去參加遊行就有車馬費500元，若攜眷就有1000元，王定宇認為，工會領導人根本就是假藉理由，行政治鬥爭之實！

王定宇在臉書上PO出一張通知單，並表示這張通知單是台北捷運工會發給會員的通知，裡面要大家上街反對年金改革，大剌剌的寫著「工會補助每名參加會員車馬費500元，攜眷者最高1000元...」。

王定宇指出，少數退休軍公教發動遊行，先不論其正當性不足，至少是捍衛他們自身的特殊利益。他問道，北捷勞工工會不只參加遊行，還發錢鼓勵遊行，是為了什麼？王定宇認為，工會領導人根本就是假藉理由，行政治鬥爭之實。

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