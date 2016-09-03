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軍公教年金大限！15年內恐相繼破產

銓敘部長周弘憲（右）表示，年金改革要為「下一代、下下一代」共體時艱。（記者黃邦平攝）

2016-09-03  07:00

〔即時新聞／綜合報導〕退休軍公教今將上街頭，以「反污名，要尊嚴，抗議蔡英文，霸凌軍公教」向政府主張訴求。就在遊行前夕，銓敘部長周弘憲昨天強調，年金制度已經到了非改不可的地步，精算報告指出，若照目前制度下去，軍公教年金帳戶將相繼在109、119、120年再也無法支付。這意即在15年內相繼破產。

綜合媒體報導，周弘憲表示，退撫基金每3年精算一次，以未來50年為設算目標。最新精算報告顯示，包含軍公教在內，未提存應計負債已達2兆3295億元，若不改，軍人退撫基金將在109年就沒有支付能力，教育人員年金帳戶在119年也會破產，公務人員則發生在120年，因此不改不行。

周弘憲說，現職公務員每月薪水的提撥費率12％，退撫基金若要維持不破產，提撥率應提高到約3倍多，達36.98％，軍人則提高至38.14％，教職員提高至41.18％，費率由個人分擔其中35％，政府負擔65％，對於個人和政府都是不小的負擔。銓敘部是針對精算結果研議如何才能不破產，而非現在就要採行，最後仍須年金委員會結論，才提供腹案。

他呼籲，年金改革後，公務人員退休所得可能會減少，但這是情非得已，希望大家支持改革，為了下一代、下下一代著想。

各職業年金費率與破產時間表

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