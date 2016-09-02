準中油董事長陳金德：上任後南北兩邊跑
2016-09-02 23:53
〔記者葛祐豪／高雄報導〕經濟部今天傍晚發布高雄市副市長陳金德接任中油董事長，陳金德晚間才回國，他強調中油的戶籍已經遷到高雄市，但總公司還在台北，上任後將南北兩邊跑，盡力而為。
陳金德晚間剛從韓國返國，碰上高雄市下豪語，他深夜還趕往高雄市水利局坐鎮，緊盯大雨狀況，看到雨勢趨緩，直到晚間11點才離去。
陳金德說，他是今晚下飛機後打開手機，看新聞才知道經濟部已發布他接任中油董事長，他強調未來中油在南部的推動工作，他將扮演溝通的平台。
陳金德說，上任後有很多事得處理，包括中油管線的整合、半屏山油槽的展延與否、五輕關廠後的設備如何處理等。
陳金德擔任高雄市副市長1年10個月，掌管工安、環保、衛生、警政等業務，他強調任內學習到很多經驗，未來接掌中油後更會全力以赴。
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