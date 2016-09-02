聖和專案啟航 陳建仁深夜搭機出訪教廷
2016-09-02 23:54
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕副總統陳建仁2日深夜搭機前往梵諦岡，展開「聖和專案」，行程將赴教廷，參加德蕾莎修女封聖儀式。
陳建仁行前表示，此行將為兩岸和平與安寧祈禱，願戰爭與恐怖攻擊都能消弭，天然災害能夠減少，海峽兩岸能夠永續和平，兩岸的天主教教友都能得到教宗的眷顧，「同歸一牧、同屬一棧」，也會對台灣的經濟繁榮、國泰民安、風調雨順、家庭和樂而祈禱。
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