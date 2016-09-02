樂陞案早預警 趙天麟：金管會官員嗤之以鼻
2016-09-02 23:39
〔即時新聞／綜合報導〕日商百尺竿頭併購樂陞科技破局，造成許多股民損失慘重。民進黨立委趙天麟今（2）日表示，此事該負最大責任的是政府，「之前有向金管會預警過，但金管會官員都嗤之以鼻。」
趙天麟在《政經看民視》節目上表示，這次樂陞併購破局，最應該負責任的其實是政府。「投審會怎麼會這麼輕易的讓一間很瞎的公司來收購樂陞。」
趙天麟也表示，在收購過程中就有預警金管會，「除了私下告知，也有利用公文的方式，避免造成市場上影響。我印象很深刻，金管會官員那時候給我的感覺就是嗤之以鼻。他告訴我們，從來沒有發生過這種事，就算發生也可以裁罰240萬。」
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