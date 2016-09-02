藍營批房屋稅找小民開刀 南市府：不應譁眾取寵

2016-09-02 21:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團書記長蔡育輝、議員洪玉鳳、蔡淑惠及李中岑等人今天召開記者會痛批南市府不顧市議會決議不得回溯房屋稅，竟強行在明年度對11萬多市民加稅，且市府公佈所增加的14.54億多的稅收將用在地方建設，質疑市府難道不搶錢就無法做事？

南市財稅局表示，財政為建設之母，各國均將財產稅列為地方政府主要之穩定財源。台灣財產持有實質稅率長期偏低，造成炒房嚴重，資金資源不當扭曲，居住正義遂成民怨之首，這是政府要誠實面對的問題，合理增加財產持有稅實在不應作為譁眾取寵的政治議題。

洪玉鳳等人表示，市府對14.54億元的房屋稅加稅用途，包括新闢道路、公園5.6億元、幼兒照顧津貼4.5億元、房舍耐震補強相關經費1.6億元、平價住宅拆遷照顧計畫1.92億元，總計才13.62億元，加上城西第三期垃圾衛生掩埋場活化再利用工程2.48億元，這些地方建設不是平時就應該編列預算逐年完成的嗎？怎會向市民搶錢來完成呢？難道市府施政明顯是「擺爛」？

蔡育輝質疑說，市府不敢找財團增稅，卻拿小老百姓開刀，施政方向不對。他說，新開闢的20米以上道路，可藉由容積率提高，像向獲益的廠商課稅，光是這種稅收，市府1年可增加好幾百億元，現在卻找市民增稅，對很多市民造成極大困擾與負擔。

台南市財稅局則表示，房屋稅合理增加，用在幼兒照顧津貼、興闢公園、整建橋梁、照顧弱勢等都是正當用途。幼有所托，老有所養，老幼均安，青壯市民才能安心就業。改善交通，綠化環境，市民居住才有品質，這一切均是把錢花在刀口上。