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93軍公教大遊行 北市動員上千警力戒備交管

遊行路線示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

2016-09-02  19:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕93「反汙名、要尊嚴」集會遊行活動，將在明日下午2時舉行，台北市警察局預估將會有10萬人參加，將調動警力1322名，進行人車管制

警方表示，集會地點設在五處：
一、凱達格蘭大道全線道路及信義路中間道路。
二、新生南路東側道路。
三、公園路西側道路及襄陽路南側道路。
四、中山南路東側道路及中山南路中間道路。
五、仁愛路中間道路及愛國東路北側道路。

遊行路線（共4線）：

一、 第1縱隊：新生南路東側道路集合後出發→新生南路1段→左轉仁愛路中間道路→左轉杭州南路→右轉信義路中間道路→直行至景福門前集合後→凱達格蘭大道集會後解散（以上道路視現場狀況及遊行人數，彈性管制各路段）。

二、 第2縱隊：公園路西側道路集合後出發→右轉青島西路→右轉中山南路中間道路→直行至景福門前集合後→凱達格蘭大道集會後解散（以上道路視現場狀況及遊行人數，彈性管制各路段）。

三、 第3縱隊：中山南路東側道路集合出發→右轉濟南路→右轉林森南路→右轉仁愛路中間道路→直行至景福門前集合後→凱達格蘭大道集會後解散（以上道路視現場狀況及遊行人數，彈性管制各路段）。

四、 第4縱隊：愛國東路北側道路集合後出發→右轉中山南路中間道路→直行至景福門前集合後→凱達格蘭大道集會後解散。

改道動線示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

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相關關鍵字： 93遊行 反汙名、要尊嚴 軍公教
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