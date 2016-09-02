93遊行北捷工會給500元 王世堅：背後有政治目的

2016-09-02 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體將於明日發起93大遊行，抗議政府的年金改革。今（2）日有北捷員工爆料，北捷工會要發給參與者500元車馬費，雖然北捷工會理事長王裕文出面說明那是「誤餐費與交通補助」，民進黨台北市議員王世堅表示，過去包括學運時期的示威遊行，都沒有給過車馬費，「這背後就是有政治目的。」

根據《民視新聞》報導，對於發放車馬費傳言，王裕文出面表示，給同仁的是誤餐費跟交通補助，並不是所謂的走路工。「過去包括在國民黨執政的時候，我們也曾經為了績效獎金的改變，一樣有走上街頭，並不會因為顏色改變立場。」

王世堅對此批評北捷是「得了便宜又賣乖」，「這一次遊行，雖然是他們的權利，但很明顯的沒有正當性。過去學運的時候，那些正當的、令大家為之動容的遊行示威，是有給車馬費的嗎？這背後就是有政治目的。」