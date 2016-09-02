明日遊行「只下小雨」 李富城扯老天爺

2016-09-02 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革爭議延燒，軍公教將在93軍人節上凱道遊行抗議，不過台灣近日處於大低壓帶裡，天氣不穩定，各地均有降雨機率。對此，前氣象主播李富城指出，老天爺認為新政府對不起軍公教警，明日只下小雨。

「很多朋友擔心會下大雨」，李富城透過臉書回應，「請放心，連老天爺都覺得新政府對不起軍公教警，本來是要下大雨的天氣也加以修改，只下點小雨，帶來點凉風，對辛苦的軍公教警加以慰問」，此外李富城指出，明日自己也會參加遊行。

中央氣象局網站指出，北市明日的天氣狀況和今日類似，各區均有出現短暫陣雨或是雷雨的機率；明日北市各區最低溫為24至28度、高溫為31、32度。