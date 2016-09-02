| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄大雨下不停 應變中心提升二級開設 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 政治

明日遊行「只下小雨」 李富城扯老天爺

2016-09-02  20:58

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革爭議延燒，軍公教將在93軍人節上凱道遊行抗議，不過台灣近日處於大低壓帶裡，天氣不穩定，各地均有降雨機率。對此，前氣象主播李富城指出，老天爺認為新政府對不起軍公教警，明日只下小雨。

「很多朋友擔心會下大雨」，李富城透過臉書回應，「請放心，連老天爺都覺得新政府對不起軍公教警，本來是要下大雨的天氣也加以修改，只下點小雨，帶來點凉風，對辛苦的軍公教警加以慰問」，此外李富城指出，明日自己也會參加遊行。

中央氣象局網站指出，北市明日的天氣狀況和今日類似，各區均有出現短暫陣雨或是雷雨的機率；明日北市各區最低溫為24至28度、高溫為31、32度。

廣告
  • 李富城指出，老天爺認為新政府對不起軍公教警，明日只下小雨。（圖擷取自李富城臉書）

    李富城指出，老天爺認為新政府對不起軍公教警，明日只下小雨。（圖擷取自李富城臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 93遊行 中央氣象局 李富城
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：明日遊行「只下小雨」 李富城扯老天爺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.