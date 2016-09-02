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力推新南向 外交部將整併外館、推動外交官年輕化

2016-09-02  19:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新政府上任後力推「新南向政策」，儘管人事曾有波動，但據悉現階段為實際執行新南向政策，外交部擬從整併部分地區數量過多的外館數，與重新布局人力著手，以有效整合、運用資源，且將推動外交官人力年輕化，改善升遷管道。

據知情人士指出，我國目前在全世界共有120個外館，相對新加坡在世界各國僅有80處外館，歐美等國外館數也不比台灣多，且在外館數過度集中特定地區，要維持運作的業務經費龐大，外交部將於立法院本會期進行檢討，在相近的預算規模下，進行通盤檢討。

知情人士指出，外交部已規劃特定地區過多數量的外館將行整併，人力也將有調整，將挪出來的資源重進行新布局，可望讓亞洲地區的外館數能增加，以配合新南向政策的戰略執行。知情人士更透露，柬埔寨方面已與我國談妥互涉外館，近期將可加速推動。

據知情人士透露，過去外交體系強調「論資排輩」，讓升遷管道被嚴重阻塞，會讓外交缺乏戰力，為了讓年輕人有更多升遷機會，外交部未來可望將其納入績效評鑑，以推動外交官人力年輕化，具體做法仍須討論，但近期就可看到初步成果。

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  • 為配合新南向政策，外交部計畫整併部分地區外館數，同時推動外交官人力年輕化。（資料照，記者呂伊萱攝）

    為配合新南向政策，外交部計畫整併部分地區外館數，同時推動外交官人力年輕化。（資料照，記者呂伊萱攝）

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