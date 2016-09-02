| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大雨下不停！ 台南、高雄、屏東持續淹水警戒 高雄大雨市區多處淹水 應變中心三級開設 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 政治

礁溪市地重劃案 宜督盟發起公民連署 主張公辦

2016-09-02  18:38

［記者游明金／宜蘭報導］礁溪休閒渡假區市地重劃案，據稱涉及10餘億元開發利益，主張公辦、自辦爭執不休；縣府稱將以公辦方式開發，編列預算送議會審查。為免議會將預算刪除，宜蘭縣公民監督聯盟發動公民網路連署，並要到議會拜會議員簽署公辦承諾書，作為縣府後盾。

位於礁溪鄉五峰旗風景特定區入口處的「休閒渡假區」，面積約23公頃；市地重劃案因涉及開發與土地標售利益，一直有人運作自辦（民間辦理）。民國100年，縣議會曾決議公辦（政府開發），但表決預算時，628萬元規劃經費竟被刪除。

此案擱置多年，議會6月間重提此案，副議長林棋山等16名議員提案，稱自辦易生流弊與民怨，應採公辦開發，議會再度通過公辦決議。縣府亦稱公辦立場未變，將再度編列預算於10月送議會審議，尋求支持。

宜督盟發起公民網路連署，執行長游建峰說，有了前車之鑑，議會應堅守公辦立場，不可被利益收買，基於土地正義，市地重劃應以公辦為原則。

「我是自辦的受害人！」曾參選縣議員的孫博萮說，「礁溪別墅區區塊三」於92年完成自辦市地重劃，區內道路常龜裂損壞、路燈故障、排水系統未完善，大雨湧出如山洪，更離譜的是沒有自來水，自辦業主早已解散，居民求助無門。

爭取民進黨縣長提名的縣議員黃適超支持公辦開發，今天也到宜督盟表達關切，他說，將要求以黨團協議方式，支持公辦預算通過，才能符合全民期待。

相關連結請見：

宜督盟公民網路連署網址

廣告
  • 礁溪休閒渡假區市地重劃案，宜督盟執行長游建峰（左）說，發起公民網路連署，支持公辦；縣議員黃適超（右）到場響應與關心。（記者游明金攝）

    礁溪休閒渡假區市地重劃案，宜督盟執行長游建峰（左）說，發起公民網路連署，支持公辦；縣議員黃適超（右）到場響應與關心。（記者游明金攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 休閒渡假區 公民網路連署 公辦 土地正義 宜蘭縣公民監督聯盟 市地重劃 民間團體 礁溪 自辦 議員 議會 連署
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：礁溪市地重劃案 宜督盟發起公民連署 主張公辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.