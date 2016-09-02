礁溪市地重劃案 宜督盟發起公民連署 主張公辦

2016-09-02 18:38

［記者游明金／宜蘭報導］礁溪休閒渡假區市地重劃案，據稱涉及10餘億元開發利益，主張公辦、自辦爭執不休；縣府稱將以公辦方式開發，編列預算送議會審查。為免議會將預算刪除，宜蘭縣公民監督聯盟發動公民網路連署，並要到議會拜會議員簽署公辦承諾書，作為縣府後盾。

位於礁溪鄉五峰旗風景特定區入口處的「休閒渡假區」，面積約23公頃；市地重劃案因涉及開發與土地標售利益，一直有人運作自辦（民間辦理）。民國100年，縣議會曾決議公辦（政府開發），但表決預算時，628萬元規劃經費竟被刪除。

此案擱置多年，議會6月間重提此案，副議長林棋山等16名議員提案，稱自辦易生流弊與民怨，應採公辦開發，議會再度通過公辦決議。縣府亦稱公辦立場未變，將再度編列預算於10月送議會審議，尋求支持。

宜督盟發起公民網路連署，執行長游建峰說，有了前車之鑑，議會應堅守公辦立場，不可被利益收買，基於土地正義，市地重劃應以公辦為原則。

「我是自辦的受害人！」曾參選縣議員的孫博萮說，「礁溪別墅區區塊三」於92年完成自辦市地重劃，區內道路常龜裂損壞、路燈故障、排水系統未完善，大雨湧出如山洪，更離譜的是沒有自來水，自辦業主早已解散，居民求助無門。

爭取民進黨縣長提名的縣議員黃適超支持公辦開發，今天也到宜督盟表達關切，他說，將要求以黨團協議方式，支持公辦預算通過，才能符合全民期待。

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宜督盟公民網路連署網址