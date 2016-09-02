國營事業人事出爐 陳金德掌中油 黃育徵掌台糖

2016-09-02 17:52

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部今發新聞稿證實中油及台糖董事長人事案，表示經行政院核定，分別由陳金德及黃育徵擔任。目前經濟部所掌國營事業僅中鋼人事尚未底定。

經濟部表示，中油前董事長林聖忠於今年5月20日請辭後，所遺職務由總經理陳綠蔚代理迄今。因中油未來面臨高雄煉油廠遷廠後該公司整體業務之規劃及轉型、桃園煉油廠遷廠、興建第三座液化天然氣接收站等重大業務，行政院核定由現任高雄市副市長陳金德擔任董事長，將有利中油業務順利推動。

陳金德現年55歲，國立台灣大學化學工程、商學（EMBA）雙碩士，曾任宜蘭縣政府民政局局長、國民大會第2及第3屆代表、立法院第5及第6屆立法委員及高雄市政府環境保護局局長。經濟部表示陳金德學經歷完整，又具有化工專業背景，並深諳環保相關業務，善於溝通協調，擔任中油董事長可謂名實相符。

經濟部也表示，台糖現任董事長陳昭義先生完成階段性任務後，將由黃育徵接棒帶領台糖經營團隊。黃育徵現年61歲，為美國賓州大學化學系學士、美國賓州大學華頓商學院企管碩士，現任資源循環經濟台灣基金會董事長、台灣廚餘資源化協會理事長，三福公司獨立董事等職務；過去曾任台橡公司董事長、中鼎工程集團顧問，工研院IEK顧問等職務。

經濟部表示，台糖多年來致力於多角化經營，亦配合政府政策提供土地，推動多項重大建設，未來將以公司既有農業及畜牧業基礎，配合龐大土地資源，致力於轉型經營，例如運用沼氣發電、太陽能綠電等循環經濟理念，黃育徵學經歷可勝任帶動台糖轉型發展。