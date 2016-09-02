兆豐積極參與洗錢？ 北檢打臉政經節目

2016-09-02 18:06

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕兆豐案不斷延燒，節目《政經看民視》昨披露美國法院的判決書，指控兆豐「積極參與洗錢」，幫關鍵角色「吳先生」（Samson Wu）隱匿財產，其中兆豐銀巴拿馬分行的經理甚至還在吳先生的公司裡擔任要職；節目主持人更直言「這不是故意犯罪，甚麼才是故意犯罪？」

對此，偵辦兆豐案的台北地檢署今發新聞稿澄清，表示該判決書所記載有關兆豐銀行或其箇朗分行經理與「吳先生」關係密切部分，其資料來源僅出自kingstone或其私人調查員之單方面說法，而非經法院調查證據後認定之事實，故其真實性尚待確定。

北檢表示，檢方已取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行的交易明細表，但沒有具體開戶及匯款資料，已請金管會赴紐約分行專案金檢時一併查明。

《政經看民視》節目披露，美國法院在2015年8月11日做成的判決書指出，kingstone公司的債務人「吳先生」，2004年就在美國佛州躲避法院命令，進行虛假交易，被判藐視法院的刑事罪名；法院要求揭露吳先生在兆豐銀行帳戶的相關資產，結果兆豐銀行不但沒有揭露，還協助他做財產上的轉移。

節目中提到，判決指出，兆豐銀行跟吳先生的關係「異常緊密」，兆豐並且利用巴拿馬分行，積極參與隱匿吳先生財產的工作，其中兆豐巴拿馬分行的經理，甚至同時就是吳先生公司的經理人；對此，彭文正直言，「兆豐銀行分行的經理參與洗錢，還在客戶的公司擔任重要職務，這不是故意犯罪，什麼才是故意犯罪？」