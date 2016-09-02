抗議虱目魚契作燒黨證 邱莉莉：明顯政治操作

2016-09-02 18:06

〔記者蔡文居／台南報導〕針對民間團體昨天至南市府民治市政中心抗議農業局依漁業署公文限制漁民和中國契作，民進黨台南市黨部發言人邱莉莉今天表示，蔡英文總統上任後，國民黨及特定團體刻意誤導綠色執政後與中國關係不佳，導致觀光不振、農漁業損失，但指控並非事實且富含政治動機。

她表示，以虱目魚契作來說，民進黨政府從中央到地方並未阻擋契作，反而是特定團體隱瞞契作的風險與資訊，才是導致漁民虧損的始作俑者，這些為達政治目的不惜損害觀光業者、讓農漁民權益陪葬的做法實不足取。

邱莉莉表示，中國當時為進行經濟統戰牽制陳水扁政府執政，有計劃推動養殖漁業契作，當時民進黨政府基於和中國契作有高度政經風險並未鼓勵，直到馬英九上任總統後，中國國台辦官員數次前來台南洽談虱目魚契作，部分漁民在資訊不充足情況下，被誘導投入有高風險性的契作，如今契作終止，居中牽線卻隱瞞詳情的特定團體應該負最大責任。

邱莉莉表示，虱目魚契作和當初所描繪遠景不同走向中止，主要是中國飲食對虱目魚接受度有限、寒害凍死魚苗、加上原先5年契作也已期滿，現在把契作問題導向民進黨執政、還演出燒黨證戲碼，很明顯就是政治操作，挑撥漁民對政府的仇恨。

邱莉莉強調，虱目魚契作收購價年年跌落，每台斤從45元掉到40元，還有魚販操控價格，都可見契作原本風險就不低，當年獲利空間是中國配合國民黨演出的利多行情，如今又重演「以經促政」的老套手法，居心著實可議。

邱莉莉強調，民進黨政府從沒阻撓民間契作，協助推廣農漁業產銷貿易工作並未停歇，漁業署的公文主要是約束「政治性內容」需經主管機關許可，目的仍在確保農漁民權益，而國民黨和特定團體把農漁民權益和生計當成政治工具操控相當不負責，應該停止政治算計與操弄。