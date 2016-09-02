現在非改不可！政院用4張圖解釋年金改革

2016-09-02 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革爭議延燒，軍公教團體將於九三軍人節這天上街遊行抗議。遊行前夕，行政院今（2日）在官方臉書公開4張圖文說明，向民眾解釋為何年金改革非改不可的原因。

行政院指出，國人平均壽命延長，生育率卻年年降低，未來領退休金的人越來越多，負擔年金的年輕人卻越來越少，1996年，平均8.8名青壯年扶養1名老人，但到了2015年，減少到5.6名青壯年，未來預估到2031年，將只剩2.6名青壯年扶養1名老人。

行政院表示，過去歷次年金改革，讓年金制度分歧複雜，缺乏全面性檢討改善。現行制度共有1種社會津貼、5種社會保險、7種退休制度，涉及、影響機關部會廣泛。

再來，各項退休基金收支失衡破產在即。保費收支逆差，軍人退休金在2011年就出現問題，接著教師2014年、公務員2015年也出現逆差，勞退逆差也將於2018年發生。預計破產時間，軍人退休金為2020年、勞工為2027年、教師2030年、公務員2031年。

最後行政院指出，年金給附不一，保障水準參差不齊，不同職業別的老年經濟安全保障差距大，像軍公教退休金月領皆近5萬起跳，且60歲前就可退休，但勞工月領不到2萬，61歲才能退休；農民、國保更是月領不到1萬，65歲才退休。

中華民國行政院原文：