| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 政治

現在非改不可！政院用4張圖解釋年金改革

2016-09-02  17:41

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革爭議延燒，軍公教團體將於九三軍人節這天上街遊行抗議。遊行前夕，行政院今（2日）在官方臉書公開4張圖文說明，向民眾解釋為何年金改革非改不可的原因。

行政院指出，國人平均壽命延長，生育率卻年年降低，未來領退休金的人越來越多，負擔年金的年輕人卻越來越少，1996年，平均8.8名青壯年扶養1名老人，但到了2015年，減少到5.6名青壯年，未來預估到2031年，將只剩2.6名青壯年扶養1名老人。

行政院表示，過去歷次年金改革，讓年金制度分歧複雜，缺乏全面性檢討改善。現行制度共有1種社會津貼、5種社會保險、7種退休制度，涉及、影響機關部會廣泛。

再來，各項退休基金收支失衡破產在即。保費收支逆差，軍人退休金在2011年就出現問題，接著教師2014年、公務員2015年也出現逆差，勞退逆差也將於2018年發生。預計破產時間，軍人退休金為2020年、勞工為2027年、教師2030年、公務員2031年。

最後行政院指出，年金給附不一，保障水準參差不齊，不同職業別的老年經濟安全保障差距大，像軍公教退休金月領皆近5萬起跳，且60歲前就可退休，但勞工月領不到2萬，61歲才能退休；農民、國保更是月領不到1萬，65歲才退休。

中華民國行政院原文：

廣告
  • 九三遊行前夕，行政院釋出4張圖文說明，解釋年金改革的必要性與急迫性。（翻攝中華民國行政院臉書）

    九三遊行前夕，行政院釋出4張圖文說明，解釋年金改革的必要性與急迫性。（翻攝中華民國行政院臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 93遊行 年金改革 行政院 退休金
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：現在非改不可！政院用4張圖解釋年金改革


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.